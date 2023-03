“U lag te slapen in uw voertuig op de snelweg, precies een scène uit een film met Louis de Funès”

De politie merkte op 14 augustus vorig jaar een voertuig op dat stil stond op de oprit van de E403 in Roeselare. Omdat de wagen tegen het rijvak aan stond, was het een gevaarlijke situatie. Achter het stuur zat een man te slapen. De verbalisanten moesten drie keer flink op het raam kloppen voor hij wakker werd. Toen de man zijn portier opende, keek hij de politiemensen verbaasd aan. “Ben ik in Frankrijk?”, klonk het.

Suikerval

Roger V. probeerde nog twee keer vruchteloos zijn wagen te starten, mogelijk met de bedoeling om weg te rijden. De man moest een ademtest afleggen en daaruit bleek dat hij 1,6 promille alcohol in het bloed had. Zijn advocaat ontkende dat uiteraard niet maar stelde dat het voorval te wijten was een een suikerval bij de man uit Moeskroen, die diabetespatiënt is. “Hij is beginnen zweten en werd onwel, daarop is hij aan de kant gegaan.” De rechter tilde niettemin behoorlijk zwaar aan de inbreuken. “Het was nogal wat. U lag daar gewoon te slapen in uw auto, op de snelweg dan nog. Precies een scène uit een film van Louis de Funès”, klonk het. Hij veroordeelde de man tot een rijverbod van 1 maand en een boete van 1.000 euro.