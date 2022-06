Twintiger tot drie keer toe met hasj in onderbroek betrapt

Een eerste fouille op 10 januari 2020 in Oostende leverde 5,14 gram cannabis in de onderbroek van T.A. op. Twee maanden later vloog hij na weerspannigheid tegen de politie in Roeselare de cel in. Dat gebeurde niet vooraleer hem te fouilleren. Opnieuw met resultaat: 15,2 gram hasj. Na zijn overbrenging naar de gevangenis in Ieper vielen nog tal van brokjes hasj uit zijn onderbroek, goed voor in totaal 60 gram. De openbare aanklager vorderde voor het herhaaldelijke drugsbezit een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van 400 euro. Vonnis op 29 juni.