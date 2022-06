Twintiger speelt BMW M4 van 70.000 euro kwijt na herhaaldelijk driften en te snel rijden

Eind februari 2022 voerde de gemeenteraad op voorstel van burgemeester Kris Declercq (CD&V) het retributiereglement op bestuurlijke inbeslagname en bewaring van voertuigen in. Dat is begin juni voor het eerst toegepast. Het asociale verkeersgedrag van de chauffeur was al een tijdje een doorn in het oog van de Roeselaarse centrumbewoners. De politie registreerde in de voorbije maanden talrijke meldingen rond verkeersonveilig en asociaal rijgedrag van de twintiger: slippende banden, herhaaldelijk en luidruchtig versnellen, driften in bochten, luide muziek, knallende uitlaat en onaangepaste snelheid waardoor andere en vooral zwakke weggebruikers in gevaar werden gebracht.