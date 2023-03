Twintiger ontkent diefstal geitenkazen in Colruyt: “Ik ben vegetariër.”

Een misverstand of een gebrek aan schuldinzicht? Een 28-jarige man uit Tielt bleef woensdag voor de rechter in Kortrijk ontkennen dat hij in de Roeselaarse Colruyt 3 geitenkaasjes had gestolen en daarna een duw had gegeven. De diefstal was nochtans op camerabeelden vastgelegd.