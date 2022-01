Twintiger komt om bij crash tegen boom: “Jarne stond altijd klaar om te helpen”

RoeselareIn Roeselare is dinsdagvoormiddag een 23-jarige jongeman om het leven gekomen nadat hij met zijn wagen tegen een boom was geknald. Jarne Parmentier uit Rumbeke werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij even later bezweek aan zijn verwondingen. “Jarne was een doodbrave kerel”, zegt zijn moeder Valerie Steen.

Volledig scherm Aan de parking van drukkerij Roularta in de Meiboomlaan plooide de auto van de jongeman zich rond deze boom. © LSI

Jarne Parmentier was rond 11 uur met zijn Peugeot onderweg van de rotonde in de Hippoliet Spilleboutdreef in Roeselare richting Rijksweg (N36). Op de kaarsrechte Meiboomlaan verloor hij plots de controle over het stuur. Aan de parking van drukkerij Roularta plooide zijn auto zich rond een boom rechts van de weg. “Ik zag de bestuurder aan de passagierszijde half door het raam liggen”, vertelt een man die in de buurt aan de slag was. “De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden, maar hij was er erg aan toe. Blijkbaar voelden de hulpverleners toch nog een zwakke hartslag en brachten ze hem over naar het ziekenhuis. Ik ben er al enkele uren niet goed van. Ik krijg het beeld van de jongen in die auto niet van mijn netvlies. Hopelijk redt hij het toch nog.”

Volledig scherm De bandensporen op het wegdek van de Meiboomlaan tonen het traject van de Peugeot. © LSI

IJdele hoop, bleek al snel. Kort na zijn overbrenging naar het ziekenhuis AZ Delta overleed Jarne Parmentier aan zijn verwondingen. De Meiboomlaan bleef een tijdje afgesloten. Een deskundige onderzocht in opdracht van het Kortrijkse parket het ongeval. Vreemd genoeg toonden de bandensporen hoe de Peugeot van Jarne via het linkerrijvak helemaal naar de rechterkant van de weg was afgeweken, met de fatale klap tegen de boom tot gevolg. Rond 13.30 uur was het onderzoek afgesloten en werd het wrak weggetakeld.

Hulpvaardig

Jarne was nog vrijgezel en woonde samen met zijn moeder in de Zeger Maelfaitstraat in Rumbeke. “Jarne was een doodbrave kerel”, zegt zijn moeder Valerie. “Hij stond altijd klaar om anderen te helpen. Ook vandaag. Hij zou zijn grootmoeder helpen verhuizen en was op weg om een bestelwagen op te halen. Wat er gebeurd is, weten we niet. We blijven achter met veel vragen.” Jarne was de peter van het zoontje van zijn broer Nills, met wie hij een hechte band had. “Lowie was zijn oogappel. Ik kon me geen betere broer voorstellen", besluit Nills.

Jarne werkte bij Dovy Keukens. Ook daar reageert men verslagen op het plotse overlijden van hun werknemer.

