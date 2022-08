Tweevoudige uitbreiding bij Gastro Henri: Jonas en Céline verwachten eerste kindje én bouwen extra verdieping op hun restaurant

Roeselare Mogelijk asbest vrijgeko­men bij brand in Roeselare: “Er is een perimeter ingesteld van 15 huizen”

Langs de Trakelweg, aan de kop van de vaart in Roeselare, is donderdagavond een zware brand uitgebroken bij afvalverwerker Sidegro. De volledige loods is in vlammen opgegaan, niemand raakte gewond. Vrijdagochtend was de brandweer nog steeds bezig met nablussen. “Er zitten asbestplaten in het dak van de fabriek dus de mogelijkheid op partikels bestaat. Momenteel zijn we vooral bezig met opruimen en vragen beantwoorden van ongeruste burgers”, aldus burgemeester Kris Declercq.

29 juli