Tweerichtingsverkeer voor fietsers voorlopig niet aan de orde in Leenstraat

“De Leenstraat heeft als één van de weinige straten in het centrum, binnen de kleine ring, een fietspad. En toch is fietsen in twee richtingen er niet mogelijk”, aldus Groen-raadslid Bert Wouters. “In maart haperde een kraan aan de spiraalbrug, waardoor een verbinding richting VTI, burgerschool en college werd afgesloten. Veel fietsers zochten hun weg naar school, inderdaad niet reglementair, door de Leenstraat. Velen werden daar door de politie voor beboet. Waarom is fietsen in twee richtingen in de Leenstraat niet mogelijk? Kan de verkeerssituatie daar aangepast of verbeterd worden?”

Te smal

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V) liet verstaan dat tweerichtingsverkeer voor fietsers er alvast op korte termijn geen optie is. “De Leenstraat is een belangrijke weg voor De Lijn, om van het centrum naar het station te rijden. Door het smalle wegprofiel van de straat zou het niet te verantwoorden zijn om fietsers tegen richting op de rijweg te laten rijden. Op het fietspad zelf is het namelijk, zeker op piekmomenten, al te hoog om er tegen richting te rijden. Wat we wel bekijken is om, in het kader van de sanering van de Sint-Amandsbeek fase 2, of we de Leenstraat kunnen aanpassen om fietsers in beide richtingen te laten rijden. Maar dat zal pas voor de volgende legislatuur zijn.”