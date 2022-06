Tweelingbroer van Palestijn in wiens woning een pijpbom werd aangetroffen blijft in de cel

Roeselare Buurt verrast na vondst van onafgewerk­te bom in rijwoning van geradicali­seer­de Palestijn (30): “Nooit iets vreemds opgemerkt”

Vol ongeloof. Zo reageerden de buurtbewoners van de Hoogleedsesteenweg in Roeselare dinsdag toen ze hoorden dat er in een rijwoning in hun straat een zogenaamde pijpbom was aangetroffen, bij een man van Palestijnse origine. “Een geradicaliseerd iemand, zeg je? Daar sta ik van te kijken. Hij zocht nauwelijks contact, maar was wel vriendelijk. Ik zag hem vooral met zijn hond”, zegt iemand uit de buurt.

