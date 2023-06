Tweedehandsboekenverkoop in KOERS

Politie pakt lekkend dak politiege­bouw aan

Het dak van het politiegebouw op het Westwing Park in Rumbeke vertoont al langer mankementen. Bij hevige regen komt er steeds meer water het gebouw binnen via het dak. Een renovatie dringt zich dan ook op. De politieraad gaf donderdag groen licht voor het aanstellen van een studiebureau. Dat zal zich buigen over het aanbestedingsdossier en de opvolging van het traject. De kost wordt geraamd op 35.000 euro.