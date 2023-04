Tweedehandsbeurs en makersmarkt FUSED@rsl wordt tweedaagse: “Met nog meer animatie voor de kinderen”

Gebroken oogkas en hersen­schud­ding geslagen na opmerking over spelende kinderen: “Als politie er niet was, had ik het niet overleefd”

“Na dit voorval is mijn levenskwaliteit fel verminderd.” Hendrik VandenBerghe (62) uit Roeselare werd twee jaar geleden het slachtoffer van felle agressie van een buurtbewoner. Die bezorgde het slachtoffer een zware hersenschudding, een gebroken oogkas en zes gebroken ribben, terwijl agenten er stonden op te kijken. De rechter in Ieper veroordeelde de dader tot een celstraf, maar daarmee is het verhaal nog niet ten einde.