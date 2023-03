Tweede hondenwandeling voor het goede doel

Buurtweg wordt afgeschaft

Een deel van Sentier n° 58 op de Atlas van de buurtwegen, gelegen tussen de Dadizeleleen- en de Babilliestraat wordt afgeschaft. Dit als gevolg van een vergunningsaanvraag van de firma Vanheede. Op vandaag ligt dit stuk buurtweg binnen de contouren van de site die bestemd is als stortplaats en die volledig afgegraven zal worden. Al zal er in de toekomst toch wel weer gewandeld kunnen worden. De nabestemming van de stortplaats is namelijk bos. Er komt bovenop de stortplaats op termijn een gemengde groene zone met waterpartijen waarin ook een padenstructuur voorzien is.