Twee opzittenden bromfiets gewond na ongeval in Roeselare

Iets voor 17 uur weerklonk in de buurt van de Koning Albert I-laan en de Veldstraat een luide knal. Op het wegdek lagen een bromfiets en twee mannen van Senegalese afkomst. “De ene krabbelde vrij snel recht maar de andere bleef liggen en gaf slechts sporadisch een teken van leven”, aldus een vrouw die vrij snel na het ongeval probeerde hulp te bieden. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Daarna ging het richting ziekenhuis AZ Delta. I.T. (32) en G.N. (33), beiden uit Roeselare, verkeerden niet in levensgevaar. Van de auto die bij het ongeval betrokken was, was aanvankelijk geen spoor. Iets later bood een 71-jarige dame uit Ardooie zich toch op de plaats van het ongeval aan omdat ze vermoedde dat ze mogelijks toch wel bij het ongeval betrokken was. Het ongeval zorgde in de omgeving voor nog drukker verkeer dan gewoonlijk tijdens de avondspits.