Twee jaar cel voor man (40) wegens voor drugshandel en handel in gestolen goederen

De politie kwam de Gambiaan vorig jaar op het spoor toen ze onderzoek voerden naar een reeks diefstallen. “Een persoon die verhoord werd zei dat hij de diefstallen pleegde en die dan ging aanbieden bij beklaagde in ruil voor geld of cannabis”, zei het Openbaar Ministerie. “Beklaagde ging nadien met die spullen naar Afrika om ze daar te verkopen. Niet alle spullen die hij daar verkocht waren gestolen, maar er zaten toch zo’n 40 gestolen fietsen bij.” Toen er vorig jaar huiszoekingen werden uitgevoerd was de Gambiaan net vertrokken met een lading spullen naar Afrika. Ze troffen wel twee andere personen aan. “Eén van hen deed de administratie en verkocht cannabis, de andere diende een tijdje als chauffeur.” Tijdens de huiszoeking werd in één van de gehuurde garages van de Gambiaan ook één gestolen fiets teruggevonden.

S. S. (40) kwam in oktober vorig jaar terug naar ons land en werd meteen in de boeien geslagen. “Ja ik gebruikte drugs, maar heb nooit verkocht”, zei de man tegen de rechter. “Ik ben daar in gerold nadat mijn echtgenote kwam te overlijden, ik was depressief.” Ook over de doorverkoop van de gestolen fietsen ontkende de man alle aantijgingen. De andere betrokkenen gingen wel door de knieën en de Gambiaan aan als de man die de touwtjes in handen had. De bewijslast tegen de man was gewoon te groot, de rechter geloofde dan ook niet in zijn onschuld. Naast de celstraf is hij ook nog veroordeeld tot een boete van 4.000 euro en een verbeurdverklaring van bijna 29.000 euro illegale vermogenswinst. De andere betrokkenen zijn veroordeeld tot celstraffen tussen tien en 15 maanden met uitstel.