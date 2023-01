Twee jaar cel dreigt voor worstelaar na schermutseling met bewakingsagent bij AS Adventure

Op 26 augustus 2020 keerde Timur C. uit Roeselare na de eerdere aankoop van een broek naar AS Adventure terug. Hij wou de broek omruilen, maar daar had de winkelbediende geen oor naar. Een bewakingsagent kwam uiteindelijk tussen maar kreeg enkele rake klappen. Daarna zette C. het op een lopen. Even later belde hij zelf de politie om zijn verhaal te doen. Mede door enkele veroordelingen van meer dan 15 jaar geleden hangt er C. nu een effectieve celstraf van 2 jaar boven het hoofd. “Hij is nu een hardwerkende man”, schetste zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “De bewakingsagent nam hem vast en duwde hem naar buiten. Hij pikte die fysieke agressie van die man niet.” De advocaat was het ook helemaal niet eens met het verslag van een gerechtsarts, die zich over de verwondingen van het slachtoffer boog. “Er zijn geen klachten meer, maar toch een blijvende invaliditeit?”, vroeg hij zich verbouwereerd af. Hij vroeg de rechter een veel mildere straf met begeleidende voorwaarden op te leggen. Vonnis op 6 februari.