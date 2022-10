Twee gewonden na kop-staartaanrijding in Roeselare

Roeselare Tot drie keer toe Roemeense koperdie­ven gevat op leegstaan­de site ziekenhuis AZ Delta Wilgenlaan in Roeselare

De voorbije maand is de politie van de zone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede) er op de leegstaande site van ziekenhuis AZ Delta in de Wilgenstraat in Roeselare er tot drie keer toe in geslaagd Roemeense koperdieven te klissen.

13 oktober