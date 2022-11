Twee dagen mountainbike- en cyclocrossplezier

Roeselare IN BEELD. Eerste kinderen bezoeken Huis van Sinter­klaas in Roeselare: “Mijn roetpieten zullen ze alle magische kamers laten ontdekken”

Sinterklaas is terug in het land en tijdens zijn verblijf in ons land vindt hij onderdak in de oude pastorie van de Paterskerk in Roeselare. Kinderen kunnen er nog tot en met 4 december een bezoekje aan zijn Huis brengen. Naast een ontmoeting met de goedheilig man zijn er ook heel wat magische kamers te ontdekken. De eerste bezoekertjes wisten zondag alvast niet waar eerst gekeken.

13 november