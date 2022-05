Tuinhier Rumbeke viert 50e verjaardag

Roeselare Uitwisse­lings­or­ga­ni­sa­tie YFU zoekt opvangge­zin voor Zuid-Afrikaanse Sarieta

Eind augustus maken tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar door zich een periode onder te dompelen in de Vlaamse cultuur en gewoontes. Ook de Zuid-Afrikaanse Sarieta (17). Zij zou via het internationale uitwisselingsprogramma YFU van eind augustus tot begin juli 2023 neerstrijken in Roeselare of omgeving. Om haar droom te kunnen waarmaken is YFU nog op zoek naar een enthousiast gastgezin die Sarieta tijdelijk een warm nest wil bieden. Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? Iedereen met de juiste intenties kan gastgezin zijn in de ogen van YFU. Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de student begeleid, maar een buitenlandse scholier in huis nemen doe je wel op vrijwillige basis. Het gastgezin voorziet in kost en inwoning. De overige kosten zijn voor rekening van de scholier. Bereid om Sarieta op te vangen? Neem dan contact op met YFU Vlaanderen via inbound@yfu.be, of 015/69.00.85. Meer over de vele studenten die een thuis zoeken in ons land vind je op https://gastgezin.yfu.be/de-studenten.

25 mei