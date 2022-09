Tuinhier organiseert plantenruilbeurs

Roeselare Roeselare vangt ruim 200 Oekraïense vluchtelin­gen op

Stad Roeselare richtte eerder dit jaar de voormalige administratieve site van AZ Delta langs de Schierveldestraat in als collectieve opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Dat is dezer dagen goed bezet. Momenteel verblijven er 106 Oekraïners die het oorlogsgeweld in hun thuisland ontvluchtten. In totaal worden er op vandaag in Roeselare, door zowel door de stad als in gastgezinnen, 208 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

22 september