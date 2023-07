Tuin der Lusten maakt vijf zondagen lang rake radio vanuit Villa Vandewalle: “Online te beluisteren, maar ook live in het omliggende park”

Topballeri­na Sofie Vervaecke wil kruim van Belgisch danswereld naar Roeselare halen voor voorstel­ling: “Zeker ook de lokale dansscho­len betrekken”

Sofie Vervaecke (25) is de nieuwe Roeselaarse Cultureel Ambassadeur voor de periode 2023-2025. De topballerina, die er net haar eerste seizoen bij het ballet van de Staatsopera van Hannover heeft opzitten, pakt meteen uit met een ambitieus project. In de zomer van 2024 wil ze verschillende Belgische topdansers naar Roeselare halen voor een unieke voorstelling in CC De Spil waarbij ze ook het jonge Roeselaarse danstalent wil betrekken. “Want zelf had ik het indertijd fantastisch gevonden om een voorbeeld in eigen stad te hebben”, aldus Sofie die ons haar plannen toelichtte bij Dansstudio Danneels, de plek waar het voor haar allemaal begon.