Triporteur Events pakt uit met gratis comedy open mic

Ripdeal in drugsmili­eu ligt aan basis van inval speciale eenheid in Roeselare: drie verdachten in de cel

De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding verlengd van twee mannen en een vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij een ripdeal in het drugsmilieu. Eén van hen werd dinsdag opgepakt nadat hij zich urenlang had verschanst in een woning in Roeselare.