TRAX-festival trekt capaciteit op tot 8.500 toeschouwers, Ruben Block en Novastar moeten weide doen vollopen

Deze zomer bruist het festivalseizoen als nooit tevoren. Roeselare organiseert voor de elfde keer het TRAX-festival, dé muzikale afsluiter van de Rodenbachstad. En het festival, dat vorig jaar 6.000 bezoekers mocht verwelkomen, blijft ambitieus.“De capaciteit van het festivalterrein was tot nu toe 7.500 personen”, weet Dieter Declercq van de organisatie. “Dit jaar gaan we het terrein anders inrichten. Het podium verschuift naar de site van de betonwerkplaats van de NMBS. Zo wordt ons terrein groter en dus ook veiliger. De exacte capaciteit is nog niet bepaald, maar op 27 augustus zullen we 8.000 tot 8.500 festivalgangers kunnen ontvangen.”

Vorig jaar was het TRAX-festival, door de jubileumeditie en de samenwerking met Tuin der Lusten, een tweedaags gebeuren. “Maar dat staat niet op de planning”, weet schepen Matthijs Samyn (CD&V). “In het bestuursakkoord is opgenomen dat het TRAX-festival een ééndaags festival is, maar wie weet op langere termijn.”

Line-up

De organisatie pakt alvast uit met een affiche om vingers en duimen af te likken. Opener wordt Whorses, de Kortrijkse noiseband van Harry Descamps die velen ook kennen van het VTM-programma Huis gemaakt. Daarna treedt King Hiss aan voor een van hun laatste optredens, gevolgd door Idiots, de band rond Bevergem-acteur Luc Dufourmont,. Met Chibi Ichigo zal het publiek een extravagante en opzwepende muzikale rollercoaster toegediend krijgen. Grootste namen zijn Ruben Block, de frontman van Triggerfinger, en Novastar. Als afsluiter kiest de organisatie voor Jazzavan, het feestconcept van lokale legende Wouter Bossuyt.

Het festival zet ook in op extra veiligheid. “We schalen onze veiligheidsploeg op tot een team van tien en plannen ook toezicht de nachten rond het festival omdat er op het terrein dan toch wel wat materiaal van waarde staat dat we graag na het festival in perfecte staat teruggeven aan de leveranciers”, legt Declercq uit.

Ticketverkoop

Tot slot heeft het TRAX-festival wel één les getrokken uit corona. “Net als vorig jaar gaan we werken met een ticketverkoop”, weet schepen Samyn. “Al is verkoop niet het goede woord, want het festival blijft gratis. Vanaf 15 juli om 10 uur kun je je op www.traxfestival.be/tickets registreren.”

Meer info op www.traxfestival.be.

