Tot twee jaar effectief voor duo dat binnendringt in woning cannabisdealer en hem aftuigt

Tien maanden cel en boete voor stelende schoonzus­sen tijdens shopping­uit­je

Twee stelende schoonzussen uit Roeselare zijn door de rechter in Kortrijk elk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro. Ze konden op winkeldiefstallen in Hema, Zara en H&M betrapt worden. En dat was niet voor het eerst.