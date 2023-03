Tot in het najaar verkeershinder in hartje Roeselare door uitbreiding warmtenet: “Maar het stadscentrum blijft altijd goed bereikbaar”

Tot 3 jaar cel voor duo dat drugs in verborgen gyprocruim­te op flat verslaafde vriend verstopte: “Dacht dat ik ‘Scarface’ was.”

“Ik was stoer, dacht dat ik in een film speelde. Maakte filmpjes waarbij ik met bloem in het rond strooide alsof het drugs waren.” De vondst van zo’n anderhalve kilo drugs achter een valse gyprocwand op een appartement in Roeselare leidde halfweg 2022 tot de aanhouding van drie twintigers. Eén van hen was gewoon zwaar verslaafd, de twee anderen kregen dinsdag van de rechter in Kortrijk celstraffen van 30 maanden tot 3 jaar voor drugshandel, met indrukwekkende hoeveelheden en bedragen.