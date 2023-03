Tot een jaar cel voor verkoop van semi-automatisch vuurwapen

Het gerecht kreeg in maart 2021 verontrustende info in handen over twee Tsjetsjeense broers uit Roeselare, die een handel in vuurwapens zouden opgezet hebben. Meteen werd een onderzoek opgestart. In afgeluisterde telefoongesprekken was ook een 28-jarige vrouw uit Roeselare te horen. Op 18 juni vorig jaar vielen speurders binnen in de woning van N.D. Ze troffen er een semi-automatisch vuurwapen, twee laders, een vijftigtal patronen, werpmessen en een boksbeugel met mes aan.