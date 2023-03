Tot 2 jaar cel voor ex-koppel na oplichting door zogezegd te betalen via overschrijving

Het was telkens N. V. (33) die verschillende winkels in Roeselare binnenstapte. Onder druk had hij de applicatie van de bank van zijn vriendin op zijn gsm geplaatst. “Hij kwam telkens opdraven met een verhaaltje waarom hij niet cash of met zijn bankkaart kon betalen”, klinkt het bij de slachtoffers. “Maar hij wilde betalen door op zijn gsm geld over te schrijven via de applicatie van zijn bank. Daarmee bewees hij dat het bedrag werd overgeschreven.” Alleen stelde hij in dat de betaling pas in de toekomst zou plaatsvinden. “Eens buiten annuleerde hij telkens de overschrijvingen.” Zo maakte de man voor enkele duizenden euro’s. buit. Zijn toenmalige vriendin was op de hoogte van zijn praktijken en voerde hem ook vaak naar de winkels. Toen de relatie stukliep, bleef hij met de rekening van zijn ex de frauduleuze praktijken een tijdlang uitvoeren. “Ik wil mijn excuses aanbieden, ik heb dingen gedaan die niet mochten en heb het daarmee echt wel gehad”, zei de man tegen de rechter tijdens zijn proces. “Ik zal er de gevolgen van dragen. Ik ben nu zeven maanden drugsvrij in de gevangenis en wil voluit voor mijn leven gaan.” De rechter kende echter weinig genade en heeft de man nu veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf en een boete van 800 euro. Zijn toenmalige vriendin is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. Aan de slachtoffers moet N. V. in totaal zo’n 2.200 euro schadevergoeding terugbetalen.