Tot 15 maanden cel voor duo na verschillende inbraken in auto’s

Het slachtoffer ging op 29 april vorig jaar op café in Roeselare en liet zijn auto niet slotvast achter in de Weststraat. Toen hij terugkeerde naar zijn auto bleek zijn portefeuille gestolen. “Op camerabeelden was te zien hoe de dader vanuit een woning langs de Weststraat tot drie keer toe naar de auto liep en het portier opende”, zei het Openbaar Ministerie. “Tijdens een huiszoeking werd niet alleen de portefeuille teruggevonden maar ook allerlei andere spullen die konden gelinkt worden aan diefstallen uit auto’s.” Zo vonden ze ook een rugzak terug die op 7 maart vorig jaar werd gestolen uit een camper van een wielerploeg met tal van dure spullen. Bij nog een andere inbraak werd een raam ingegooid met een banksteen en liet de dader bloed achter op de auto. “Met één van hen leverde dat een DNA-match op.” Eén van hen verbleef al jaren illegaal in ons land en zat tien maanden in voorhechtenis. Hij is ondertussen niet meer in België. De andere man zit nog steeds in de gevangenis. Naast de gevangenisstraffen moeten ze ook een boete van 800 en 400 euro betalen.