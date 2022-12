Tot 14 maanden cel voor Roemeense winkeldievegges

Het gaat om negen vrouwen van Roemeense afkomst uit Roeselare en Menen. Tussen februari en november vorig jaar sloegen ze toe in een twintigtal kledingzaken en supermarkten. “Ofwel staken ze de spullen in een voering in hun jas, ofwel gingen ze met een volle winkelkar naar de selfscan van een supermarkt”, zegt het Openbaar Ministerie. “Daar scanden ze telkens maar één of twee producten, zorgden voor afleiding bij de winkelmedewerkers en gingen er met een volle winkelkar vandoor.” Zo sloegen ze in Roeselare, Izegem, Torhout en Oostende toe in onder andere kledingzaken JBC, Zeb, H&M, Zara, The Fashion Store en Torfs en in in supermarkten Delhaize, Euroshop en Action. “Enkele van hen zijn ook betrokken bij gelijkaardige feiten in Nederland. Ze maken duidelijk deel uit van een professionele en georganiseerde dievenbende.” Geen enkele van de dievegges kwam opdagen voor hun proces. Naast de celstraffen zijn ze ook veroordeeld tot 1.200 euro boete, voor de meeste is daarvan het grootste deel met uitstel.