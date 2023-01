Toneelgroep Podi viert gouden jubileum met boek, biertje en eerste voorstelling sinds 2019: “Wij zijn een familie van vrienden”

Roeselare The Lightstore verruilt Jan Mahieu­straat voor Koning Albert I-laan: “Maar straks verhuizen we opnieuw”

The Lightstore heeft na negen jaar haar vertrouwde stek langs de Jan Mahieustraat in Roeselare verlaten. Op woensdag 11 januari heropent de verlichtingsspecialist de deuren langs de Koning Albert I-laan 92, al is die locatie maar tijdelijk. Na een jaartje wil The Lightstore opnieuw verkassen naar de site van Electro Mandel, iets verderop in de straat, waar een volledige nieuwe winkel wordt gerealiseerd op een unieke, karaktervolle plek.

7:34