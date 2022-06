Tim vond na overlijden dochtertje Nyah (4) steun in het organiseren van benefietacties, nu wil hij met vzw BTFly anderen helpen die het nodig hebben

Roeselare Roeselare is bereid verdere stappen te nemen tegen boven­gronds Ventilus-hoogspan­nings­lijn

De stad Roeselare blijft zich kanten tegen de bovengronds aanleg van het hoogspanningsproject Ventilusproject. Dat bleek tijdens de gemeenteraad waar raadslid Gerdi Casier (Vooruit) informeerde naar het standpunt van de stad inzake het dossier. Het Ventilusproject, dat stroom opgewekt via het windmolenpark op zee naar het binnenland moet brengen, beroert al jaren de gemoederen in de regio. Het is nog steeds onduidelijk of de hoogspanningslijnen boven- of ondergronds gerealiseerd zullen worden. “Al in juni 2019 maakten wij ons advies over aan de Vlaamse overheid”, zegt schepen Francis Debruyne (CD&V). “Toen al zeiden we dat we geen voorstander zijn van bijkomende bovengrondse hoogspanningslijnen. Het is nu aan minister Zuhal Demir (N-VA)om te beslissen. Wij wachten die beslissing af om al dan niet verdere stappen te nemen.”

