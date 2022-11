Tijdens eind deze legislatuur duidelijkheid over toekomst site De Spil en Spillebad

Schepen Nathalie Muylle (CD&V) meldde dat de opmaak van RUP De Spil opgestart is in 2018. “Dat omhelst een grote zone, van het vroegere Spillebad tot de brandweer”, zegt ze. “We willen er onder meer de zogenaamde Academie +, het samenbrengen van zowel de SASK als de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP), onderbrengen. Na een startnota gevolgd door een openbaar onderzoek waarbij veel suggesties binnenkwamen zijn we nu bezig met het voorontwerp van het RUP. Dat moet flexibel zijn. We zien het als gemeenschapszone maar misschien wordt het wel nodig om ook een deel wonen te voorzien om het Academie+ verhaal te kunnen financieren. Op vandaag zijn we met de academies alvast de oefening aan et maken over hoeveel ateliers er nodig zijn, wat we in de deelgemeenten laten,… Het is de bedoeling dat deze oefening volledig klaar is tegen het einde van deze legislatuur. Dan kan de volgende bestuursploeg de juiste beslissingen nemen in het dossier.