Tijdelijke verkeersmaatregelen voor GP Monseré

't Souffleur­ke brengt 'Da's Geestig' op de planken

Theater ‘t Souffleurke staat straks opnieuw op de planken van zaal OCAR met hun voorjaarsvoorstelling ‘Da’s Geestig’, een heerlijke komedie van de Britse schrijfster Pam Valentine. Regisseur Bruno Vansteenkiste zorgt voor een eigentijdse bewerking en regie van dit stuk in twee bedrijven over een koppel dat door omstandigheden de hele tijd in hun buitenverblijf vertoefd dat te huur staat. Om hun rust niet te verstoren, jagen ze voortdurend potentiële huurders weg en plagen ze de makelaar. Tot op een dag dat een bijzonder koppeltje komt opdagen. ‘t Souffleurke voert ‘Da’s Geestig’ op 11, 15, 17 en 18 maart om 20 uur en op 12 maart om 15 uur. Na de voorstelling kan je napraten bij een drankje en een hapje in onze gezellige theaterbar. Kaarten kosten negen euro en kan je bestellen via https://tsouffleurke.be/.