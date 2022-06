Tijdelijke verkeersmaatregelen voor 90ste Batjes

Lichtervelde Folklore­fees­ten gaan voor reuzenpolo­nai­se op de Markt: “Wereldre­cord staat op 3.379 deelnemers"

Het Lichterveldse folklorecomité gaat opnieuw voor een stuntje zorgen op de 25ste editie van de Folklorefeesten. Geen 1.000 pinten in 90 minuten zoals in 2016, of 1.000 liter picon zoals in 2012, maar wel een reuzenpolonaise op de tonen van ‘Leef’ op de markt. Inclusief teller op een groot ledscherm en vijfhonderd gratis biertjes voor de eerste vijfhonderd deelnemers.

21 juni