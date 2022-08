Tijdelijke verkeershinder in Zuidstraat door dakwerken

Roeselare Roeselaar­se ballerina Sofie (24) aan de slag bij Staatsbal­lett Hannover: “Na zes seizoenen in Nürnberg tijd voor een nieuwe creatieve uitdaging”

Na zes seizoenen in de Staatsopera van Nürnberg te hebben gedanst, gaat de Roeselaarse ballerina Sofie Vervaecke (24) vanaf 25 augustus aan de slag bij het ballet van de Staatsopera van Hannover onder leiding van de gerenommeerde choreograaf Marco Goecke. “Hij had me al meermaals gevraagd, maar nu pas vond ik de tijd rijp om de overstap te maken. Bovendien moet ik ook voorzichtig beginnen denken aan mijn toekomst na het dansen”, zegt Sofie, die even op vakantie is in haar thuisstad.

16 augustus