Tijdelijk tweerichtingsverkeer in Verwerijstraat

ACV West-Vlaanderen neemt nieuwe hoofdzetel in gebruik: “Jaar vertraging en 5% meerkost door bomenpro­test, maar nu wel een groene en aangename werkplek”

Acht jaar na de beslissing om de hoofdzetel in Roeselare onder te brengen, is het personeel van ACV West-Vlaanderen volop hun intrek aan het nemen in de nieuwbouw naast De Munt. “Het stadsbestuur wilde aanvankelijk nochtans dat we zo ver mogelijk van De Munt bouwden”, zegt provinciaal voorzitter Wim David. Maar de plannen moesten hertekend worden na protest door actiegroep ‘Meer Bomen in Roeselare’.