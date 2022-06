Tien jaar na hun laatste optreden maken Kevin & Mario een éénmalige comeback tijdens de Batjes: “We konden indertijd nationaal doorbreken maar hebben gepast”

Roeselare De fitste opa van Vlaanderen. Roger wordt dinsdag 90 jaar en trekt nog drie keer per week naar de fitness: “Beter dan de hele dag in de zetel voor de televisie te hangen”

“Jongere mensen zeggen me vaak dat ze zouden tekenen om oud te mogen worden op mijn manier.” Roeselarenaar Roger Vanderhaeghen wordt dinsdag 90 jaar, maar trekt ondanks die gezegende leeftijd nog drie keer per week naar de fitness, waar hij nog vlot 23 kilo tilt. “De kunst is om in beweging te blijven zonder je te forceren”, meent Roger.

10 juni