Thuiswest is nieuwe woonmaatschappij na fusie van vier sociale huisvestingsactoren

Skaters wagen zich aan marathon

iSkate organiseerde afgelopen weekend de allereerste West-Vlaamse inline skate marathon. Uitvalsbasis hiervoor was een pop-up skatedorp op het terrein van Wildhandel Vermeersch op het Krommebeekpark in Beveren. Deelnemers konden kiezen uit het rijden van een volledige marathon, een halve of een kwart marathon en dit met skeelers, rolschaatsen of een longboard. Het podium bij de mannen die de volledige marathon aflegden, werd ingepalmd door Tim van Hoornick, David Danneel en winnaar Ralf Ruysschaert die de 42 kilometer aflegde in 1 uur, 16 minuten en 40 seconden. Bij de dames was Amber Pierloot de snelste op de marathon gevolgd door Inge Vandenbroele en Caroline Vandenbulcke. Laurens Pollentier won de halve marathon bij de heren, en bij de dames was de winst voor Hanna Vankeirsbilck. David Vandenbussche stond op het hoogste schavotje bij de kwartmarathon voor de mannen en Elyne Vermeire won bij de dames. Bij de marathon voor de longboarders was de overwinning tot slot voor Eric de Ridder.