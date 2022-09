Thuisbegeleidingsdienst voor mensen met autisme neemt nieuw pand in gebruik, maar veel reden om juichen is er niet: “1.300 gezinnen staan op wachtlijst”

RoeselareVzw Victor nam vrijdag officieel hun nieuwe uitvalsbasis in de Iepersestraat 110 in gebruik. De West-Vlaamse thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme bouwde het voormalige pand van de liberale mutualiteit grondig om en beschikt voortaan over drie keer zoveel ruimte als voorheen.

Geen overbodige luxe, want na tien jaar in het vorige pand op de O.L.V.-markt barstte de dienst stilaan uit haar voegen. “We waren al langer op zoek naar een nieuw stekje met het oog op uitbreiding”, legt voorzitter Filip Cappelle uit. “In eerste instantie hadden we ons oog laten vallen op de voormalige bibliotheek, maar uiteindelijk zijn we op de private markt op zoek gegaan. Zo kochten we in de loop van 2019 met eigen middelen De Eekhoorn in de Iepersetraat. Onder de deskundige leiding van Roeselaars architectenbureau Koplamp werd het omgebouwd tot een nieuwe thuis voor onze vzw.”

‘Autitheek’ in de maak

Door corona en door de schaarste aan materialen liepen de werken een jaar vertraging op, maar het resultaat mag gezien worden. “Voortaan hebben we drie gespreksruimtes waar intakegeprekken kunnen plaatsvinden, terwijl onze vergaderzaal zelfs drie keer zo groot geworden is”, gaat directeur Stien Peeters verder. “Kers op de taart wordt straks onze ‘Autitheek’, waar je speelgoed, lectuur en andere materialen rond autisme zal kunnen ontlenen, al zal die ruimte pas in het voorjaar van 2023 af zijn.”

Quote Wie nu inschrijft, moet helaas vier jaar wachten op hulp. Tegen dat je dan aan de beurt bent, is de problema­tiek ofwel voorbij ofwel ernstig geësca­leerd.” Stien Peeters, directeur vzw Victor

Vanuit het nieuwe pand zal de vzw de komende jaren enkele stevige uitdagingen aangaan, want het aantal diagnoses van autisme blijft stijgen. “Op dit moment helpen we met dertig thuisbegeleiders zo’n zevenhonderd gezinnen met kinderen of volwassenen met autisme in West-Vlaanderen”, zegt directeur Stien Peeters. “We werken zowel mobiel als ambulant, maar het moet ook gezegd dat we met een gruwelijk lange wachtlijst zitten. 1.300 gezinnen wachten op hulp. Wie nu inschrijft, moet helaas vier jaar wachten op hulp. Tegen dat je dan aan de beurt bent, is de problematiek ofwel voorbij ofwel ernstig geëscaleerd.”

Korer op de bal spelen

De vzw heeft duidelijk de ambitie om daar wat aan te doen, al is nog veel werk voor de boeg. “We moeten in de toekomst echt wel korter op de bal kunnen spelen. Met kortere trajecten, met meer flexibiliteit en meer rechtstreeks toegankelijke hulp. Daarom gaan we ook een reeks nieuwe projectvoorstellen indienen bij de Vlaamse Overheid. Om meer mensen te kunnen helpen. Tegelijk gaan we ook werk proberen te maken van doorgedreven samenwerking met andere partners en willen we onze expertise rond autisme delen. Bij individuele casussen gebeurt dat nu weliswaar al. Zo werken we voor de begeleiding van adolescenten samen met het CLB. Daar hopen we nog verder in te kunnen gaan.”

