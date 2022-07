Theater van eigen bodem in het stadspark

Izegem Aangepaste openings­uren voor stadhuis tijdens vakantie

Tijdens de vakantieperiode gelden andere openingsuren voor het Izegemse stadhuis. Die gaan in vanaf komende dinsdag 12 juli en gelden tot en met 14 augustus. Het stadhuis is in die periode op maandag open van 8.30 tot 13.30 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en is gesloten op zaterdag. Ook op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en maandag 15 juli is het stadhuis gesloten.

