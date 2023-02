Theater Platteau verbouwt vroegere Kringwinkel tot tijdelijke toneelzaal: “Eerst viel het stuk dat we zouden spelen weg, dan plots ook onze locatie”

Net geen twee jaar nadat de Roeselaarse Kringwinkel verhuisde van Site Noord naar RSL Op Post, komt er opnieuw leven in de brouwerij in het leegstaande winkelpand langs de Désiré Merghaertstraat. Theater Platteau verbouwt de winkelruimte tot theaterzaal en op vrijdag 24 februari gaat hun nagelnieuwe productie ‘The only way is up, Baby!’ er in première. “Maar voor volgend seizoen moeten we opnieuw op zoek naar een andere stek”, zegt artistiek leider Kris Vansteelandt. Wij zochten ook uit wat de toekomst brengt voor de site.