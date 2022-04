Textielbedrijf Sunday bouwt nieuw hoofdkantoor op Krommebeekpark

Sunday, eerder gekend als Merchandise Essentials, is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en versturen van hippe kledij op maat van bedrijven. Tot hun klantenbestand behoren wereldspelers als Google, Facebook, Zalando, TikTok, Showpad, Duvel, Nestlé, ... en ze hebben vestigingen in Roeselare, Nederland, Duitsland, Ierland en Polen. “Alles is gestart eind 2015 in de living van mijn ouders langs de Heirweg, in vogelvlucht op amper enkele meters van waar nu ons nieuwe hoofdkantoor verrijst”, vertelt Steven Callens. “Al snel verhuisden we naar onze huidige stek aan Hof ter Weze. Toen al toonden we ons ambitieus door met amper vier personen een gebouw van 650 vierkante meter in te palmen. Maar al snel bleek dat dit niet onze definitieve stek zou zijn want ondertussen stellen we zo’n 35 mensen te werk. Gelukkig hebben we dit tijdig voorzien en 3,5 jaar terug kochten we al een lap grond hier in Krommebeekpark.”