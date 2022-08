TERUG NAAR SCHOOL. Mieke Vandemaele (GO! basisschool De Plataan): “Ik hoop van niet, maar als het moet dan zullen wij die maskers weer opzetten”

Izegem Emelgem picknickt op Wandel op de Mandel

Dorpscomité Emelgem een dorp met pit organiseert op zondag 28 augustus een nieuwe editie van Emelgem Picknickt. Zoals elk jaar is de plaats van het gebeuren Wandel op de Mandel. Vul je picknickmand met hapjes en drankjes, inviteer je vrienden en buren, voorzie je van een stoel, een dekentje, een paraplu, een gitaar,… en palm vanaf 11.30 uur een plekje langs het kanaal in. De ingang van het picknickterrein bereik je via het wegje ter hoogte van de Gravenstraat. Deelnemen is gratis.

24 augustus