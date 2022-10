Telling dak-en thuislozen in regio Midwest

Roeselare Sterren­chef Tim Boury daagt uit: Wie serveert straks het beste stoofvlees aan heel Roeselare?

In het kader van de Week van de Smaak pakken de stad Roeselare en driesterrenchef Tim Boury uit met een smaakpapillenstrelende uitdaging. Ze gaan samen op zoek naar het ultieme stoofvleesrecept. De winnaar mag zich straks de allereerste ‘smaakmaker van Roeselare’ noemen en zijn of haar recept wordt op 26 november geserveerd tijdens een stoofvleesfestijn in de Paterskerk ten voordele van De Sociale Kruidenier. Naast deze blikvanger staan er tijdens de Week van de Smaak nog heel wat activiteiten om vingers en duimen af te likken op de agenda.

20 oktober