Televestiare neemt nieuw pand in gebruik dat vier keer zo groot is: “Eigenlijk is het jammer dat onze winkel zo’n succes is”

RoeselareDe Televestiaire, de vzw die tweedehandskleding en -spulletjes tegen erg zachte prijsjes verkoopt, is voortaan te vinden in de Stationsdreef. Het ruime pand, waar vroeger De Fruitkorf gevestigd was, is met 800 vierkante meter liefst vier keer zo groot als de vorige winkel. En dat is helaas geen overbodige luxe.

De Televestiaire opende onder de vleugels van vzw De Schakel zes jaar geleden de deuren in de Noordstraat. Niets kost er meer dan 5 euro. Na amper anderhalf jaar werd ook het naastgelegen pand in gebruik genomen wegens plaatsgebrek. Dat laatste is ook nu weer de reden voor de verhuis. “Het werd te krap”, vat coördinator Chris Soenen samen. “Het aantal klanten steeg, we kregen meer vrijwilligers en de hoeveelheid materiaal die we aangeleverd kregen nam ook toe. Door corona werden we met de neus op de feiten gedrukt want doordat we het aantal mensen dat tegelijk in de winkel aanwezig was moesten beperken, zaten we plots met erg lange wachtrijen op straat.”

Quote Begin deze maand zijn we verhuisd en de reacties zijn unaniem positief. Zelfs als er veel volk is, voel je toch nog de rust. We hebben een speelhoek­je en een koffiehoek­je, waar onze medewer­kers een luisterend oor kunnen bieden. Dat laatste is erg belangrijk.” Roger Tanghe

Dus ging Roger Tanghe, die met zijn stichting vzw ’t Muzenestje al langer als mecenas optreedt voor de Televestiare, op zoek naar een ruimer pand. “We kwamen terecht bij het voormalige gebouw van de Fruitkorf in de Statiedreef”, vertelt hij. “Het is met 800 vierkante meter erg ruim, terwijl we ook plaats zat hebben voor ons apart sorteercentrum. Tegelijk bevinden we ons nog steeds in het centrum van Roeselare en zijn we dus makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Begin deze maand zijn we verhuisd en de reacties zijn unaniem positief. Zelfs als er veel volk is, voel je toch nog de rust. Mensen kunnen nu zelfs hun kinderen meebrengen. We hebben een speelhoekje en een koffiehoekje, waar onze medewerkers een luisterend oor kunnen bieden. Dat laatste is erg belangrijk. De problemen oplossen kunnen we niet, maar praten en lotgenoten ontmoeten helpt.”

Vrijwilligers aan de slag in het sorteercentrum

Veel kansarmoede

“We beginnen een nieuw hoofdstuk, met ruimere perspectieven”, gaat Chris verder. Zij was er al van in het prille begin bij en zag gaandeweg de kansarmoede toenemen in Roeselare. Volgens handelaarsnetwerk Enchanté, dat afgelopen weekend een sociale actie voerde door onder de blote hemel te slapen op het Sint-Amandsplein, leeft ongeveer dertien procent van de bevolking onder de armoedegrens. Nog een teken aan de wand is dat de nieuwe nachtopvang straks dubbel zo groot wordt. “Het is meer. Achter elke zesde gevel die je passeert in een willekeurige straat is er kansarmoede. Eigenlijk is het jammer dat deze winkel zo’n succes is. Het benadrukt hoe ernstig de situatie is. Corona en de stijgende energieprijzen helpen uiteraard niet, maar eigenlijk waren we ook al voor corona aan het groeien.”

Quote Telkens wanneer je zo’n kinderpak­ket met lakentjes en kledij maakt besef je dat niet iedereen op dezelfde manier start in het leven” Chris Soenen

Ongeveer elke namiddag komen er een vijftigtal gezinnen langs in de winkel. Daar zitten vluchtelingen bij, maar evengoed startende zelfstandigen en Roeselarenaars die door omstandigheden de rekeningen niet meer kunnen betalen. “Ook jongeren die bewust duurzamer willen omspringen met kledij vinden hun weg naar hier. En de laatste veertien maanden zien we ook dat er steeds meer vraag is naar noodpakketten voor baby’s en kinderen. Normaal betaalt iedereen hier een kleine prijs voor kledij of speelgoed, maar bij noodpakketten gaan we anders te werk. Dat zijn pakketten met een uitzet om mensen in crisissituaties meteen uit de nood te helpen. Die stellen we samen op vraag van bemiddelaars of van hulpinstanties. Telkens wanneer je zo’n kinderpakket met lakentjes en kledij maakt besef je dat niet iedereen op dezelfde manier start in het leven. Dat blijft confronterend.”

Veel solidariteit

Eindigen doen we op een positieve noot, want volgens secretaris Erik Vantomme is de solidariteit gelukkig wel erg groot in Roeselare. “De wil om te helpen is groot. Dat is een positieve evolutie. Ook voor Pepinster en recenter nog voor de oorlog in Oekraïne was en is veel solidariteit. En die ingesteldheid helpt ook onze vzw vooruit. Vorige week nog hadden we iemand die materiaal ingezameld had voor Oekraïne, maar geen transport had. Die is bij ons komen aankloppen. Onze 35 vrijwilligers geven dat allemaal met plezier een tweede leven.”

De Televestiare in de Stationsdreef 78 is telkens op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag open van 13.30 tot 17 uur. Tijdens die momenten kunnen ook goederen afgegeven worden. Wie interesse heeft om er als vrijwilliger aan de slag te gaan, is ook steeds welkom.

Het sorteercentrum staat veel materiaal te wachten op een tweede leven

Er is ook een hoekje met kinder-en jeugdboeken

Niets kost meer dan 5 euro

Volledig scherm © Sam Vanacker