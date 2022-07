TBR Rallysprint wordt TBR Shortrally: “Zo vermijden we dat alles stilligt bij een incident”

RoeselareNa vijf edities van de TBR Rallysprint heeft de organisatie beslist om het roer om te gooien. Op 10 juli organiseert ze voor het eerst de TBR Short Rally, waarbij niet één, maar twee klassementsproeven worden verreden. Een stap voorwaarts voor Team Bassin Rally, dat in het verleden 35 jaar lang een volwaardige rally organiseerde. “Maar dat is onze ambitie niet meer”, zegt voorzitter Hans Degryse.

Team Bassin Rally heeft het al enkele jaren niet onder de markt. “We zagen dat de interesse in onze rallysprint tanend was”, vertelt de voorzitter. “De inschrijvingen waren al enkele jaren aan het slabakken. Met uitzondering van vorig jaar, toen er door corona na lange tijd weer rally mocht gereden worden, raakten we telkens maar aan negentig piloten. Bovendien hadden we als organisatie zelf ook een grote ergernis. Doordat een rallysprint gereden wordt op één klassementsproef (KP) lag heel onze wedstrijd steeds volledig stil bij elk accident.”

Op zoek naar extra KP

De oplossing was een upgrade van rallysprint naar short rally, waarbij de piloten aan de slag gaan op twee KP ’s. “Zo vermijden we dat alles stilligt bij een incident doordat we wel op de andere KP verder kunnen. Vorig jaar zijn we al beginnen kijken waar we die tweede KP zouden kunnen organiseren, maar we kwamen niet ver door corona. Dit jaar hebben we er wel werk van gemaakt.” Al bleek dat niet evident. “We keken eerst richting Rumbeke, maar kregen geen toelating van de stad omdat de Omloop van Vlaanderen daar later dit jaar al passeert. Een andere optie lag op grondgebied Ledegem, maar ook daar kregen we geen groen licht.”

Continu animo aan publiekspunt

Uiteindelijk besliste Team Bassin Rally om toch weer op Oekene te concentreren, zonder de kleinste deelgemeente van Roeselare extra te belasten. “We hebben onze KP in twee verdeeld”, verduidelijkt Hans. Onze eerste KP is 8,5 kilometer lang en wordt twee keer gereden. Zo komen de auto’s ook twee keer voorbij aan het publiekspunt op de hoek van de Ieperseweg en de Kantinestraat. Daar zetten we trouwens weer een tent en een bar. Wie daar naar de rally komt kijken, zal bijna constant wagens zien passeren. Onze tweede KP is 6 kilometer. Om Oekene zo weinig mogelijk te belasten, houden we de Sint-Eloois-Winkelsestraat weer bijna volledig vrij. Alleen het laatste stukje richting Sint-Eloois-Winkel is opgenomen in een KP.”

Inschrijvingen pieken

Het effect van de toevoeging van een tweede KP laat zich direct voelen. “De inschrijvingen kwamen vlot binnen. Onze teller staat op 132, al ligt onze limiet op 120 deelnemers. Maar traditioneel komt tien procent sowieso niet opdagen. Of de aanpassing ook extra publiek zal lokken, is onduidelijk. Het laat zich alvast niet voelen in de kaartenverkoop, maar sowieso dagen de meeste rallyliefhebbers pas de dag zelf op.”

Maar doet de groei Team Bassin Rally niet opnieuw dromen van een volwaardige rally met drie of meer KP’s? “Neen, we krijgen sowieso nergens nog toelating”, besluit Hans.

Op zondag 10 juli vertrekt de eerste auto rond 8.20 uur. De toegang bedraagt vjftien euro (inclusief programmaboekje). Meer info op www.rallytbr.com.

