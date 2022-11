Tattoo-artiest Dagmar Verfaillie stelt tentoon in Roeselaarse horecazaken

Op die manier toont Dagmar zijn kunst niet alleen aan een breder publiek maar wil hij ook een bijdrage leveren aan de totaalbeleving van de betrokken horecazaken. In wijnbar Thyrsus in Oekene kan je alvast een ruim aanbod van bewerkte vintage portretten bewonderen. “Het is soms schrijnend te zien hoe die prachtig gemaakte en ingekaderde portretten van tantes, nonkels, overgrootvaders,… om één of andere reden in een tweedehandswinkel worden achtergelaten”, licht Dagmar het concept achter die werken toe. “Nochtans stralen ze zoveel kracht uit… Ik verzin spontaan een (levens-)verhaal bij wie op de foto’s prijkt en versier hen met tattoos en sierraden. Het resultaat is gedurfd want sommigen krijgen erdoor een hele nieuwe status. Bij enkele portretten kan je ook een eigen geschreven kortverhaal lezen. Op die manier krijg je een inkijk in het leven van de geportretteerde”. Op 19 en 20 november is er een heus winetastingweekend in Thyrsus, een uitgelezen moment om de collectie, vergezeld met een lekker wijntje, te bekijken.