Tachtiger die vrouw doodschoot, heeft het moeilijk: “Van nog bijzonder actief voor zijn leeftijd naar bijna stilstand in de gevangenis”

Daniël D., de man van 85 uit Roeselare die een maand geleden zijn vrouw doodschoot tijdens een hoog oplopende ruzie over hun nakende scheiding, kwijnt weg in de gevangenis. Dat zegt zijn advocaat. De raadkamer verlengde de aanhouding van de hoogbejaarde man.

Na een relatie van bijna 40 jaar besloot Maria D. uit Roeselare een tijd geleden om te scheiden van haar man. Ze zou intrekken bij één van haar zonen. Maar de scheiding was helemaal niet naar de zin van Daniël D., die voor de derde keer een huwelijk zag stranden. Meer dan eens leidde het doemscenario tot hevige discussies en hoogoplopende ruzies. Dat was ook het geval op zondag 22 januari. Alleen escaleerde de situatie toen fataal. De 85-jarige man liep tijdens de ruzie in de keuken weg om elders in de woning een revolver te halen. Daarmee schoot hij z’n echtgenote dood.

Gevangenisregime

Na de feiten belde Daniël D. zijn dochter, die naar de woning op de Gotelaar snelde en van daar de hulpdiensten alarmeerde. Maria D. was toen al overleden. Volgens zijn advocaat heeft de hoogbejaarde man de fatale afloop niet gewild. “Hij is nog altijd diep onder de indruk en heeft in de gevangenis ook al veel tijd gehad om na te denken”, zegt Michiel Van Eeckhoutte. “Het gevangenisregime heeft op hem ook een niet te onderschatten impact. Voor zijn leeftijd is hij nog bijzonder kwiek en helder, allicht door het feit dat hij tot net voor de feiten - zij het minder intensief dan vroeger - nog altijd werkte als klusjesman. Het hield hem actief, fris van geest en zorgde voor sociaal contact. Dat is nu allemaal weggevallen en dat valt ‘m zwaar. Al weegt dat uiteraard niet op tegen het leed waarmee de familie van het slachtoffer wordt geconfronteerd.”

Volledig scherm Daniël D. (85) uit Roeselare, vlak voordat hij in Kortrijk werd voorgeleid door de onderzoeksrechter die hem zou aanhouden op verdenking van moord. © Henk Deleu

Onderzoek loopt

Dat zijn cliënt een maand langer in de cel moet blijven, verwondert Michiel Van Eeckhoutte niet. “Het onderzoek is nog lang niet afgerond. We berusten dan ook in de beslissing van de raadkamer. Verder hopen we dat een reconstructie van de feiten nog meer duidelijkheid kan brengen.” Een datum voor die wedersamenstelling is nog niet bepaald.

