TablooVivant gooit het over andere boeg door heraanleg Wijnendalestraat: “Winkel moet dicht, maar we leveren aan huis en bij afhaalpunten”

Al 11 jaar runt Hilde Arfeuille tablooVivant langs de Wijnendalestraat. Creatief zijn met bloemen en decoratie is haar ding, maar wegenwerken dwingen haar nu om creatief te ondernemen. Maandag start de heraanleg van de Wijnendalestraat waardoor tablooVivant zowel voor klanten als leveranciers bijzonder moeilijk bereikbaar zal zijn. “Er was al langer sprake van een heraanleg, maar in april 2021 mochten we de plannen voor het eerst gaan inkijken”, vertelt Hilde. “Onmiddellijk wist ik dat dit bijzonder ingrijpend zou worden voor een kleine zelfstandige die elke dag keihard moet werken. Maar direct wist ik ook dat mijn hoofddoel het soigneren van mijn klanten moest en zou blijven.”

Bereikbaarheid

Vorig jaar gingen de nutswerken al van de start in de Wijnendalestraat. Hilde probeerde haar klanten de weg te wijzen met de nodige pijltjes in het straatbeeld en bereikbaarheidsupdates via sociale media. “Maar toen al voelde ik dat er klanten wegbleven. Moeilijker bereikbaar of uitsluitend plaatselijk verkeer staat voor velen synoniem met niet bereikbaar”, zegt ze.

Alternatieve werkwijze

Daarvoor verwijst Hilde hen in eerste instantie door naar haar webshop die ze momenteel stevig aan het uitbreiden is. “Het is de bedoeling dat er vanaf volgende week voor elk wat wils te vinden is. Maar niet iedereen is vertrouwd met online shoppen, dus kunnen de klanten me ook mailen via hilde@tabloovivant.be of bellen op 0473/97.62.84 om een boeket, een geschenk of decoratie te bestellen. Vervolgens lever ik aan huis of kunnen de klanten terecht in één van m’n vier afhaalpunten. Hiervoor heb ik enkele klanten en kennissen aangesproken. Ik ben heel dankbaar dat zij me willen steunen. De afhaalpunten liggen bovendien mooi verspreid om al mijn klanten vlot te kunnen bedienen. Het gaat om De Klaproos op de Kapelhoek, Oberon langs de Beversesteenweg, De Vinotheek in de Ardooisesteenweg en ’t Garnierderhuis aan de Westlaan. Ik blijf bovendien ook tijdens de werken paraat om huwelijken op te fleuren, rouwwerk te verzorgen,…”