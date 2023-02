't Souffleurke brengt 'Da's Geestig' op de planken

Joachim en Kim verruilen Brasserie Beaux Arts voor de schoolban­ken: “Door corona en de lockdowns beseften we hoe snel iets gedaan kan zijn”

Joachim Maene (41) en Kim Devriendt (34) doen na meer dan vijf jaar de deuren van Brasserie Beaux Arts op de hoek van de Roeselaarse Grote Markt definitief dicht. Het koppel wil meer tijd investeren in hun kinderen. “Mijn oudste zoon is al 18. Die tijd is voorbijgevlogen zonder dat ik het goed en wel besefte”, zegt Joachim. Tegelijkertijd duiken Joachim en Kim in nieuwe professionele uitdagingen. Ze deden tijdens het leeghalen van de zaak alvast hun toekomstplannen uit de doeken.