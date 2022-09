’t Lokaal krijgt tweede leven als thuisbasis voor nieuwe vzw De Compagnie: “We willen er mensen met een beperking aan werk helpen”

Kort na de Eerste Wereldoorlog bouwde vzw Katholieke Volkswerken op de Izegemseaardeweg een noodkerk, die later tot ’t Lokaal zou uitgroeien. “In die eeuw deed het pand dienst als ontmoetingsplaats voor Beverse verenigingen”, vertelt voorzitter Carine Spriet. “De plaatselijke toneelvereniging trad hier op, chiro en KAJ kwamen er samen, KWB gaf er zomerfeesten en er waren ook parochiale activiteiten. Daarnaast vierden heel wat mensen er hun eerste communie, vormsel of pensioenfeest.”

Goddelijke genade

Doorheen de jaren kwamen er nieuwe lokalen bij en liep het aantal verhuringen stilaan achteruit. Even lag het plan op tafel om het gebouw te vervangen door een nieuw wijk- en buurthuis, maar uiteindelijk besloot de stad Roeselare die polyvalente zaal aan de overkant van de straat te bouwen. “De werken starten volgend jaar en in 2024 zullen we er onze intrek kunnen nemen”, weet Carine. “Ondertussen blijven we hier. Toch wilden we al een nieuwe bestemming voor ’t Lokaal vinden. In de coronaperiode vielen alle evenementen stil en dat was nefast voor onze financiën. Uiteindelijk kwam er als ‘een goddelijke genade’ een bijzonder voorstel uit de lucht vallen en wil vzw De Compagnie hier zijn uitvalsbasis van maken.”

Volledig scherm Parochiaal centrum ’t Lokaal krijgt een nieuwe functie als dagcentrum voor vzw De Compagnie. © Archief JCR

Dat beamen initiatiefnemers Koen Vandemoortele en Hannelore Gheyle. “Ik ben opgegroeid in Beveren en wist dat er heel wat mogelijk was op deze locatie”, vertelt Koen. “We willen mensen met een beperking aan werk helpen. De rode draad in onze werking is ontmoeting en sociaal ondernemen. We hebben al een uitgebreid netwerk in de regio en nauwe professionele contacten met verschillende organisaties.”

Uitbreiden

Met het dagcentrum biedt het duo straks werk aan mensen met een beperking. “Het project biedt ontmoetingskansen, een kopje koffie en plaats en tijd voor een babbel”, weet Koen. “Er bestaan al initiatieven in Gits of Rumbeke, maar Beveren-Roeselare was op dat vlak nog een blinde vlek. Door dit aanbod hier aan te bieden, moeten mensen met een beperking geen lange rit in een busje meer maken. We zoeken nu vijf mensen met een beperking die in dit project willen mee stappen, maar we kunnen dat kan op termijn uitbreiden tot elf mensen. Hoewel we hier pas in 2024 terecht kunnen, zouden we graag begin volgend jaar al tijdelijk op een andere locatie in Beveren starten, maar daar volgt binnenkort meer nieuws over.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen op 0468/34.23.70 (Koen) of 0485/83.73.43 (Hannelore) of via info@dcdecompagnie.be.

LEES OOK:

Volledig scherm De bestuursleden van de vzw Katholieke Volkswerken zijn blij dat de VZw De Compagnie een nieuwe invulling aan het gebouw zal geven. © VDI

Volledig scherm De bestuursleden van de vzw Katholieke Volkswerken zijn blij dat de VZw De Compagnie een nieuwe invulling aan het gebouw zal geven. © VDI

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.