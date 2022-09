Succesvolle Strapdag aan basisschool Sprankel

Lo-Reninge Canadese Yvette vindt haar roots in Lo-Reninge: “Hoe wanhopig moet papa geweest zijn om Reninge in te ruilen voor Canada”

Yvette Debeer (71) woont in Canada, maar reisde speciaal af naar Lo-Reninge om er haar stamboom voor te stellen, die teruggaat tot in 1800. Er komen heel wat nazaten van de familie Debeer uit Reninge. “Samen met mijn broer ben ik de enige die nog overblijft. Daarom wilde ik onze familiegeschiedenis vereeuwigen. Twee jaar lang heb ik eraan gewerkt. De afstand Reninge-Canada was soms een obstakel, maar het is gelukt”, laat Yvette weten. Haar volgend doel is om de stamboom van haar moeder te ontrafelen, wiens roots in Ardooie liggen. Alle hulp is welkom.

15 september